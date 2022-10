Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Verletzte nach Unfall

Am Sonntag erlitten fünf Personen bei einem Unfall bei Ingoldingen teils schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr befuhr ein 80-Jähriger mit einem Opel einen Feldweg, aus Hervetsweiler kommend, in Richtung L284. An der Kreuzung fuhr der Mann in die Landstraße ein. Zeitgleich kam von rechts aus Richtung Ingoldingen ein 39-Jähriger in einem Ford. Er fuhr in Richtung Steinhausen und hatte Vorfahrt. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Autos.

Dadurch zogen sich beide Fahrer Verletzungen zu. Die 42-jährige Beifahrerin sowie zwei 5-jährige Mädchen im Ford erlitten zudem teils schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Personen in Kliniken. Kräfte der Feuerwehr sperrten die Straße zur Unfallaufnahme. Abschlepper bargen die Fahrzeuge von der Unfallstelle. Der Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/3690320) nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden auf 35.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Warum der Mann an der Kreuzung seiner Wartepflicht nicht nachkam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Viele Unfälle könnten vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

