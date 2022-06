POL-PPWP: Kinder unbeaufsichtigt im Auto

Kaiserslautern (ots) - Auf der B37 hat die Polizeiinspektion 1 am Mittwochvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Gemessen wurden Fahrzeuge, die aus Richtung Kaiserslautern kamen und in Richtung Hochspeyer fuhren. Von 87 Fahrzeugen, die zwischen 9.10 und 11.30 Uhr die Kontrollstelle in Höhe des Ruheforstes passierten, waren 13 zu schnell unterwegs. Maximal 70 km/h sind in diesem Bereich erlaubt. Am ...

