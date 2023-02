LPI-NDH: Erneute Schockanrufe

Roßleben (ots) - Auf eine Rüttelplatte und einen Hydraulikmeißel eines Minibaggers hatten es Diebe in der vergangenen Nacht abgesehen. Sie drangen widerrechtlich in ein Betriebsgelände ein und bedienten sich der benannten Werkzeuge. Die Polizei hat ein entsprechendes Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

