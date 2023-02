LPI-NDH: Nach Unfall verletzt

Sondershausen (ots) - Unbekannte durchtrennten Zaunsfelder der Umfriedung eines Solarparks in der Frankenhäuser Straße und drangen so in diesen widerrechtlich ein. Diese Feststellung machte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes Freitagmorgen. Bei der Nachschau, ob etwas entwendet wurde, konnte nicht abschließend geklärt werden, was gestohlen worden ist. Die Ermittlungen zu den Tätern nahm die Polizeiinspektion Kyffhäuser auf. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr