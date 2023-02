Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weitere Strafverfahren nach Schlägerei

Bad Langensalza (ots)

Zu einer verbalen Streitigkeit, welche in eine tätliche Auseinandersetzung gipfelte, kam es am Donnerstagnachmittag. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen die Anzeigen vor Ort auf. Der Geschädigte der Körperverletzung musste in einem Klinikum behandelt werden. Bei der Aufklärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass einer der beiden Täter mit einem Fahrzeug zum Austragungsort des Konflikts gefahren war, jedoch nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Weiter stellten die Polizisten fest, dass der Schwarzfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er wurde einer Blutprobenentnahme unterzogen.

