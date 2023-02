LPI-NDH: Mit gefälschtem Führerschein in Kontrolle

Nordhausen (ots) - "In flagranti" ertappte ein Ladendetektiv am Donnerstag zwei Langfinder in einem Markt am Darrweg. Die Männer waren im Begriff sich an Spirituosen, Bekleidung und technischen Equipment zu bereichern, als der Mitarbeiter des Geschäftes den Dieben das Handwerk legte. Die Ertappten versuchten sich dem beherzt zugreifenden des Detektives zu entziehen und setzten sich zur Wehr - was jedoch misslang. Bei ...

