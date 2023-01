Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei stellt Täter nach versuchtem Kioskraub

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hagenring,

20.01.2023, 19:50 Uhr

Nach einem versuchten Raub auf einen Kiosk konnte die Polizei einen Täter kurz nach der Tat stellen.

Am Freitagabend betraten zwei Männer einen Kiosk am Hagenring. Sie bedrohten den 49-jährigen Angestellten mit einem Messer und einer Machete und forderten ihn auf, Bargeld auszuhändigen. Der 49-Jährige gab den Männern aber kein Geld, sondern griff nach einem Baseballschläger, der unter dem Verkaufstresen lag. Die beiden Männer flüchteten ohne Beute.

Im Anschluss betraten zwei Polizeibeamte in ihrer Freizeit den Kiosk. Der Angestellte berichtete ihnen, was gerade geschehen war. Die Beamten informierten die Kollegen und hielten Ausschau nach den Flüchtigen. Sie fanden die Machete in der Nähe des Geschäftes in einem Gebüsch.

Kurz danach konnte eine Funkstreifenbesatzung einen Tatverdächtigen stellen. Es handelte sich um einen 21-jährigen Braunschweiger. Auch ein zweiter Tatverdächtiger konnte schnell ermittelt werden. Gegen die Männer wird nun wegen eines versuchten schweren Raubes ermittelt.

Auch wenn die Handlungen des Kioskangestellten hier zum Erfolg führten, rät die Polizei davon ab, sich selber in Gefahr zu bringen. Informieren Sie umgehend die Polizei.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell