POL-BS: Einbruch in Stöckheim

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Gliesmaroder Straße, 19.01.2023, 07.48 Uhr Die Polizei sucht ein Kind, dass möglicherweise von einer Straßenbahn angefahren wurde. Am Donnerstagmorgen fuhr eine Straßenbahn der Linie 3 in Richtung Volkmarode. In Höhe der Haltestelle Mozartstraße querte ein Mädchen die Straßenbahnschienen. Der Straßenbahnfahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein. Das Kind ist in dieser Situation ...

mehr