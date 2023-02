Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendetektiv stellt wehrhafte Diebe

Nordhausen (ots)

"In flagranti" ertappte ein Ladendetektiv am Donnerstag zwei Langfinder in einem Markt am Darrweg. Die Männer waren im Begriff sich an Spirituosen, Bekleidung und technischen Equipment zu bereichern, als der Mitarbeiter des Geschäftes den Dieben das Handwerk legte. Die Ertappten versuchten sich dem beherzt zugreifenden des Detektives zu entziehen und setzten sich zur Wehr - was jedoch misslang. Bei der polizeilichen Überprüfung stellten die Beamten der Nordhäuser Polizei fest, dass die beiden Männer bereits im benachbarten Baumarkt Beute machten. Hier entwendeten sie Motorenöle, Gewindestangen und Winkeleisen. Das gesamte Beutegut hatte einen Wert von über 300 Euro. Da die Diebe keinen ständigen Aufenthalt in der Bunderepublik Deutschland haben, wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung gegen die Männer erhoben.

