POL-AA: Michelbach an der Bilz: 89 Jahre alte Frau tot aufgefunden - "Soko Höhe" ermittelt

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Fußgänger übersehen Ein 47-jähriger Kia-Fahrer bog am Mittwoch auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße ab und kollidierte dabei mit einem 23-jährigen Fußgänger. Dieser wurde hierbei leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Waiblingen: In Wohnhaus eingebrochen Am ...

