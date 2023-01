Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden: Update zu Vermisstensuch

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Seit Dienstagmorgen (24.01.2023) wird eine 16-jährige Jugendliche aus Remshalden vermisst. Sie verließ morgens gegen 6.30 Uhr die elterliche Wohnung und dürfte mit der S-Bahn in Richtung Stuttgart gefahren sein. In der dortigen Schule ist sie jedoch nicht angekommen. Der Kriminalpolizei liegen zwischenzeitlich vage Informationen vor, dass das Mädchen ihren Lebenskreis bewusst verlassen haben könnte und sich bei Kirchheim unter Teck bzw in der Gemeinde Lenningen aufhalten könnte. Entsprechende Suchmaßnahmen wurden von der Polizei dahingehend erweitert.

Hinweise, die zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Mädchens beitragen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07361/5800 oder jede andere Polizeidienstelle entgegen.

Zum besseren Verständnis anbei die ursprüngliche Pressemeldung vom 25.01.2023

Remshalden: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jähriger Jugendlicher

Seit Dienstagmorgen wird die 16-jährige Julia W. aus Remshalden-Grunbach vermisst. Die Jugendliche verließ am Dienstagmorgen ihr Elternhaus und ist seither unbekannten Aufenthalts. An ihrer Schule in Stuttgart-Sommerrain kam sie am Dienstag nicht an. Julia W. ist ca. 160 cm groß, wiegt etwa 50 kg, hat lange braune Haare, eine Zahnspange und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie mutmaßlich mit einer braunen Winterjacke mit Fellbesatz an der Kapuze sowie mit schwarzen Winterstiefeln. Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Teenagers geben können, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden. Über folgenden Link geht's zur Öffentlichkeitsfahndung samt Lichtbild der 16-Jährigen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/remshalden-vermisstenfahndung/

