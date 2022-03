Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ohne Fahrkarte in der Zugtoilette - Brite tritt nach Zugbegleiter

Oberammergau (ots)

Aggressiver Mann beschäftigt Garmisch-Partenkirchner Bundespolizei

Am Mittwochmorgen (23. März) hat ein aggressiv auftretender Brite für einen Einsatz der Bundespolizei am Bahnhof in Oberammergau gesorgt. In der Regionalbahn, die regelmäßig von Murnau nach Oberammergau verkehrt, versteckte sich der 56-Jährige in einer Zugtoilette, um offenkundig der Fahrscheinkontrolle zu entgehen. Bereits kurz zuvor war er in einem anderen Zug bei Oberau ohne Ticket angetroffen und von der Weiterfahrt ausgeschlossen worden.

Auch bei der Fortsetzung seiner Reise hatte er keinen Fahrschein und sollte erneut den Zug verlassen. Darauf reagierte der britische Staatsangehörige aggressiv. Er schubste den Zugbegleiter und trat nach diesem. Am Bahnhof Oberammergau wurde der rabiate Mann von den verständigten Bundespolizisten in Empfang genommen. Als sie seine Personalien feststellen wollten, zeigte er sich wenig kooperativ. Außer einem Bild seines Reisepasses auf dem Handy konnte er den Beamten letztlich keinerlei Dokumente vorlegen. Wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts wurden die bayerische Landespolizei und das Ausländeramt informiert. Die Garmisch-Partenkirchner Bundespolizei hat inzwischen die weiteren Ermittlungen wegen Leistungserschleichung, des Betrugsversuchs und des Versuchs der Körperverletzung aufgenommen. Nach Abschluss aller erforderlichen polizeilichen Maßnahmen hatte der Brite mit den entsprechenden Strafanzeigen im Gepäck das Land zu verlassen.

