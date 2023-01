Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Vellberg: Einbrecher dingfest gemacht

Aalen (ots)

Am 18.05.2022 wurde in ein Wohnhaus in Vellberg eingebrochen. Dort entwendete ein Dieb Schmuck sowie zwei Notebooks. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wies eine Zeugin daraufhin, dass entsprechender Schmuck über ein Onlineportal zum Verkauf angeboten wurde. Die Polizei konnte in der Folge den Verkäufer ermitteln und einen Durchsuchungsbeschluss durch das Amtsgericht Schwäbisch Hall erwirken. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 30-jährigen Mannes am vergangenen Mittwoch in Vellberg konnte weiteres Diebesgut festgestellt werden, welches auf andere Einbrüche schließen lässt. Der 30-jährige Mann mit dominikanischer Staatsbürgerschaft wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwäbisch Hall am vergangenen Donnerstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug, weshalb der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Er steht im Verdacht eine Reihe von Einbrüchen im Zeitraum zwischen Februar und September 2022 begangen zu haben.

