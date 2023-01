Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Fußgänger übersehen

Ein 47-jähriger Kia-Fahrer bog am Mittwoch auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße ab und kollidierte dabei mit einem 23-jährigen Fußgänger. Dieser wurde hierbei leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Waiblingen: In Wohnhaus eingebrochen

Am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 14 Uhr und 19 Uhr wurde in der Silcherstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Der unbekannte Täter drang gewaltsam über die Haustür in das Gebäude ein und entwendete aus der Tiefgarage ein Pedelec der Marke Cube, Modell Stereo HPC SL 625 im Wert von ca. 3900 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell