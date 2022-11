Darmstadt (ots) - In der Moosbergstraße haben Kriminelle am Mittwochabend (23.11.) einen grauen Piaggio Roller im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Gegen 18 Uhr war die Tat entdeckt und darauffolgend die Polizei verständigt worden. Die Ordnungshütenden haben ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und suchen Zeugen, die in ...

