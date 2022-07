Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an einem KFZ am 02.07.2022

Ilmenau, Friedrich-Hoffmann-Straße (ots)

Nicht ganz jugendfrei verhielt sich ein 34-jähriger Mann in Ilmenau in der Innenstadt am Apothekerbrunnen. In den Abendstunden des 02.07.2022 missfiel ihm, dass ein Pkw nach seiner Meinung nach verkehrswidrig dort kurzzeitig parkte. Er nahm dies zum Anlass, den im Fahrzeug sitzenden Fahrzeugführer auf sein Fehlverhalten lautstark anzusprechen. Als dieser auf seine Äußerungen jedoch nicht reagierte, beschloss der angetrunkene Mann zweimal gegen die Fahrerscheibe zu schlagen. Als dann immer noch keine Reaktion erfolgte, leckte er diese auch noch ab. Dem nicht genüge, sprang der angetrunkene, oberkörperfreie Mann dann noch auf die Motorhaube des besagten VW Golfs und entblößte dabei sein Genital. In weiterer Folge spielte er zudem noch an diesem herum. Anschließend sprang er wieder vom Fahrzeug und entfernte sich vom Tatort. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von etwa 1000 Euro. Der Fahrzeugführer kam mit dem Schrecken davon und hatte seiner Lebensgefährtin, welche nur schnell einen Brief in einem Briefkasten eine Straße weiter einwerfen wollte, viel zu berichten. Der Beschuldigte, welcher durch die Polizei in der Nähe aufgegriffen wurde, muss sich nun wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Exhibitionistische Handlungen verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell