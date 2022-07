LPI-GTH: Betrunken in Hundehütte gelegt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitag, den 01.07.2022, kurz nach 20:00 Uhr kam es in der Gartenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von circa 10000 Euro. Ein 40-jähriger Hyundai-Fahrer kollidierte beim Befahren des dortigen Parkplatzes mit dem Audi einer 21-Jährigen, welche ebenfalls den Bereich befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, blieben jedoch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

