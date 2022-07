Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit hohen Sachschaden

Großbreitenbach, OT Neustadt am Rennsteig (ots)

Am 02.07.2022 ereignete sich gegen 15:15 Uhr in der Ortslage Neustadt am Rennsteig ein Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Fahrer eines Kia befuhr die Kirchgasse und verwechselte kurzzeitig das Gaspedal mit dem Bremspedal. Er kollidierte mit einer Hauswand, welche durchbrochen wurde. Der Kia kam bei der 86-jährigen Geschädigten in der Wohnstube zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Fahrzeug jedoch war Totalschaden, der Schaden am Haus wird auf 40.000 Euro geschätzt.

