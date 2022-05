Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 14-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Unfallverursacher flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall mit einem verletzten 14-jährigen Fahrradfahrer verursachte am Montagmorgen ein unbekannter Autofahrer in Heddesheim. Der Jugendliche befuhr gegen 7.45 Uhr die Triebstraße in Richtung Ringstraße. Zwischen Bismarckstraße und Grabenstraße kam ihm ein schwarzer Kleinwagen entgegen. Da der Autofahrer sehr weit links fuhr, musste der 14-Jährige ausweichen und wollte auf den Gehweg auffahren. Dabei blieb er an der Bordsteinkante hängen, stürzte gegen eine Hauswand und schließlich auf den Boden. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. Der Radler zog er sich Schürfwunden und Prellungen an Beinen und Gesicht zu. Zudem schlug er sich zwei Schneidezähne an, die dabei abbrachen. Er wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell