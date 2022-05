Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Katalysatoren entwendet - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend und Montagabend entwendeten bisher unbekannte Täter an zwei PKWs, welche in der Marstallstraße abgestellt waren, die Katalysatoren. Zwischen Sonntag, 20 Uhr und Montag, 19 Uhr, entwendeten die Unbekannten an einem VW, welcher in einer Tiefgarage eines Gebäudekomplexes in der Marstallstraße geparkt, den Katalysator. Aus der gleichen Tiefgarage entwendeten bisher unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Montag, 8 Uhr, ebenfalls den Katalysator. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt jeweils bei rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter Tel.: 06202/288-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell