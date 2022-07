POL-RBK: Odenthal - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht von Audi Q7

Overath (ots) - Bereits am Sonntag vorletzter Woche (26.06.) gegen 07:15 Uhr soll es zu einem Vorfall am Ufer der Agger gekommen sein, bei dem eine Frau von einer bislang unbekannten männlichen Person verfolgt wurde. Die 23-jährige Overatherin war fußläufig mit ihrem Hund von der Innenstadt aus kommend, vorbei am dortigen Schwimmbad, auf der Propsteistraße ...

mehr