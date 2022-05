Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in der Gemeinde Hude leicht verletzt +++ Verursacher gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin ist am Freitag, 27. Mai 2022, gegen 06:10 Uhr, auf dem Weg zur Arbeit leicht verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort.

Die 22-jährige Frau aus der Gemeinde Ganderkesee war am Morgen auf dem Radweg der Vielstedter Straße in Richtung Hude unterwegs. In etwa in Höhe der Einmündung zur Kirchkimmer Straße wurde sie von einem männlichen Radfahrer überholt. Bei dem Überholmanöver kam es zu einer Berührung der beiden Radfahrenden, durch die die 22-Jährige die Kontrolle verlor und stürzte. Der Radfahrer habe noch ein 'Entschuldigung' gerufen, sich aber in Richtung Hude entfernt. Die junge Frau setzte ihre Fahrt zur Arbeit anschließend fort. Von dort musste jedoch ein Rettungswagen verständigt werden, mit dem sie zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Den anderen Radfahrer beschrieb die Frau grob als:

- ungefähr 40 bis 50 Jahre alt - schlanke Statur - 175 bis 180 cm groß - unterwegs mit einem weißen Rennrad - trug helle Kleidung und einen schwarzen Helm

Zeug*innen oder der Verursacher selbst, werden gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

