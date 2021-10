Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht in der Egerstraße in Andernach

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Zwischen dem 08. und dem 09.10 ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Egerstraße in Andernach. Der Halter eines roten Honda Civic parkte diesen am Freitagabend gegen 18:30 Uhr in der Egerstraße. Als er am Samstag gegen 10:30 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er frische Kratzer mit weißen/silbernen Lackanhaftungen an der linken Heckseite fest. Der Schaden beläuft sich auf circa 4000 Euro. Wer kann Hinweise zu einem möglichen Verkehrsunfallverursacher geben?

