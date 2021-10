Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim an der Weinstraße) - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelecfahrer

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Samstag, 02.10.2021, um 16:35 Uhr, wollte ein 84-Jähriger mit seinem Pkw den Parkplatz am Schwimmbad in Wachenheim an der Weinstraße verlassen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 80-Jährigen aus Gütersloh, der mit seinem Pedelec den dortigen Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Pedelecfahrer zu Fall und wurde hierbei leicht am rechten Bein verletzt. Er wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus verbracht werden. Sowohl am Pkw als auch am Pedelec entstanden Lackschäden mit einer Schadenshöhe von insgesamt ca. 700,- Euro.

