POL-OL: +++ Weitere Explosion in Zigarettenautomaten - Polizei stellt zwei Tatverdächtige fest +++

Oldenburg (ots) - Am vergangenen Donnerstag, 29.12.2022, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 10:30 Uhr, brechen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bad Zwischenahn/ Ortsteil Ekern, Burgfelder Straße ein. Um in das Einfamilienhaus zu gelangen, hebeln die Täter ein rückwärtig gelegenes Küchenfenster auf. Anschließend ...

mehr