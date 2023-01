Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Einbruch in Wohnhaus in Bad Zwischenahn/ Ekern

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 29.12.2022, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 10:30 Uhr, brechen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bad Zwischenahn/ Ortsteil Ekern, Burgfelder Straße ein. Um in das Einfamilienhaus zu gelangen, hebeln die Täter ein rückwärtig gelegenes Küchenfenster auf. Anschließend durchsuchen sie mehrere Räume im Haus. Die Bewohner des Hauses befinden sich zur Tatzeit im Urlaub. Ob die Täter Diebesgut erlangten, konnte noch nicht ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403 9270 entgegen.

