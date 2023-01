Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Oldenburger nach Auseinandersetzung im Krankenhaus +++

Oldenburg (ots)

Ein 30-jähriger Mann wurde am frühen Sonntagmorgen mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Kurz zuvor hatte es vor einer Gaststätte an der Ammerländer Heerstraße offenbar eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben.

Nach Zeugenangaben hatten sich in der Silvesternacht in der Gaststätte mehrere Männer kennengelernt. Gegen drei Uhr sei es dann zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf ein 31-jähriger Mann das Opfer geschubst habe. Der 30-Jährige sei daraufhin zu Boden gegangen und dort mit dem Kopf aufgeschlagen. Lebensgefahr besteht nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei nicht.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Tat aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zum Hergang der Körperverletzung machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen genommen. (2082)

