Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zigarettenautomat und Breifkasten in Bad Zwischenahn aufgesprengt +++

Oldenburg (ots)

Vermutlich in der vergangenen Nacht sind im Bad Zwischenahner Ortsteil Petersfehn I ein Zigarettenautomat an der Mittellinie beim dortigen Bäckereifachgeschäft als auch ein Briefkasten der Deutschen Post in der Straße "An den Kolonaten" aufgesprengt worden. Während der Inhalt des Zigarettenautomaten vollständig entwendet wurde, konnten im Nahbereich des Briefkastens einige Briefe aufgefunden werden. Ob der weitere Inhalt des Briefkastens ebenfalls entwendet wurde oder aufgrund des stürmischen Wetters davongeweht ist, kann gegenwärtig nicht gesagt werden. Zeugenhinweis bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-0. (3434 u. 5101)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell