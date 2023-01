Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einbruch in Bungalow in Bad Zwischenahn +++

Oldenburg (ots)

Zu einem Einbruch in einen Bungalow in der Herbartstraße in Bad Zwischenahn, Ortsteil Aschhausen, kam es zwischen Freitag, dem 30.12.2022 und der vergangenen Silvesternacht. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangte bislang unbekannte Täterschaft während der kurzzeitigen Urlaubsabwesenheit der Bewohner durch das Einschlagen eines rückwärtig gelegenen Bürofensters in das tatbetroffene Wohnhaus. Dort wurden sowohl Bargeld als auch Schmuck entwendet. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-0.

