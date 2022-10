Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Münztelefon entwendet

Görlitz

Heute Morgen gegen 02.40 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei zwei polnische Bürger (22, 23), als diese auf dem Görlitzer Demianiplatz unterwegs waren. Den Beamten war aufgefallen, dass einer der Männer einen in der Jacke eingewickelten, orangefarbenen Gegenstand unter dem Arm trug. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gegen-stand um ein nostalgisches Münztelefon handelte. Zur Herkunft gaben die beiden an, dass sie das Telefon im Müll gefunden hätten. Allerdings führte ein Aufkleber auf dem Apparat zu einem Gebäude in der Theaterpassage. An dem Gebäude wiederum fiel sofort eine Tür ins Auge, an welcher bis vor Kurzem besagter Münzfernsprecher angeschraubt war. Die Spurenlage deutet zumindest darauf hin, dass das Duo das Gerät gewaltsam von der Holztür gerissen hat. Nach Sicherstellung des Corpus Delicti wurde das Polizeirevier Görlitz verständigt. Dieses ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls.

