Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bierdosen-Dieb landet hinter Gittern

Görlitz (ots)

Am Sonntagvormittag wurden Bundespolizisten während ihres Streifenganges im Görlitzer Bahnhof darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Unbekannter aus einem Geschäft in der Bahnhofshalle zwei Dosen Bier entwendete. Die Verkäuferin hatte den Dieb im Vorfeld noch gefragt, ob er die Ware nicht bezahlen wolle. Daraufhin antwortete dieser mit einem klaren "nein" und verschwand durch die Tür. Schließlich trafen die Beamten wenig später in einer Bushaltestelle in Bahnhofsnähe auf einen Mann, der eine Dose "Radeberger" und eine Dose "Krombacher" in den Händen hielt. Gegenüber den Uniformierten gab der polnische Bürger (35) nun ohne Kommentar zu, dass er das Bier gestohlen habe. Offenbar hat der 35-Jährige eine gewisse Erfahrung, was das Stehlen betrifft. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab schließlich, dass ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls auf ihn ausgestellt war. Das Amtsgericht Baden-Baden hatte in diesem Zusammenhang im August 2021 geurteilt und eine dreimonatige Gesamtfreiheitsstrafe verhangen. Ohne die Bierdosen landete der Verurteilte wenig später in der Justizvollzugsanstalt.

