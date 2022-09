Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Dieselkraftstoff und Blumenzwiebeln mitgehen lassen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Bundespolizisten stoppten am Samstagmorgen, kurz vor der Grenze, einen in Richtung Polen fahrenden Audi. Auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße nahmen sie den polnischen Pkw dann genauer unter die Lupe. Im Kofferraum fanden sie zunächst zwei mit Diesel vollgefüllte 20-Liter-Kunststoffbehälter. Auf die Frage, weshalb er den vergleichsweise teuren Kraftstoff von Deutschland nach Polen transportiere, schwieg sich der Audi-Fahrer (40) zunächst aus. Als die Ordnungshüter dann aber noch einen Schlauch und eine 12-Volt-Pumpe hinter der Verkleidung des Kofferraumes fanden, brach der 40-Jährige sein Schweigen. Er erklärte, er habe den Diesel vor ein paar Wochen aus dem Tank eines Lkw im Landkreis Meißen abgezapft. Zu den Blumenzwiebeln, welche verteilt über die Fußmatten im Fond des Kombi lagen, hatte der polnische Mann ungefähr folgende Antwort: "Einen Teil der Zwiebeln habe ich gestohlen, den Rest aber habe ich gekauft" ... Das Polizeirevier Görlitz ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

