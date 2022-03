Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Raststätte-Einbruch in Gewerbebetrieb-Diebstahl und Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeugen-Kennzeichendiebstahl-Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Einbruch in Raststätte

Burghaun. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag (21.03.) in das Gaststättengebäude einer Tank- und Rastanlage an der A7 ein. Die Diebe verschafften sich durch eine Nebeneingangstür Zutritt zu dem Gebäude und hebelten anschließend zwei Münzautomaten auf. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gewerbebetrieb

Fulda. Unbekannte schlugen in der Zeit zwischen Freitagnachmittag (18.03.) und Montagmorgen (21.03.) das Fenster einer Firma in der Dr.-Raabe-Straße ein und gelangten so in das Gebäude. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, mehrere Werkzeuge und ein Tablet. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich nach aktuellem Kenntnisstand auf rund 6.200 Euro. Der Schaden an dem Fenster beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl und Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeugen

Flieden. Zwischen Donnerstag (17.03.) und Montag (21.03.) kam es auf einer Baustelle an der Kreisstraße 79 zum Diebstahl aus einem dort abgestellten Bagger. Unbekannte Täter öffneten eine Klappe am Motorraum der Baumaschine und entwendeten daraus eine Batterie im Wert von etwa 200 Euro.

Auch auf einer weiteren Baustelle an der Kreisstraße 82, zwischen Schweben und Rückers, beschädigten Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag (18.03.) bis Montagmorgen (21.03.) zwei dort abgestellte Baustellenfahrzeuge und stahlen zudem Diesel im Wert von rund 250 Euro. Der Sachschaden an den Baumaschinen beträgt circa 3.000 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist aktuell noch unbekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Eichenzell. In der Zeit zwischen Donnerstagmittag (17.03.) und Montagvormittag (21.03.) entwendeten Unbekannte in der Haimbuchstraße die beiden Nummernschilder B-FI 2704 eines dort abgestellten blauen Honda Civic. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Fulda. Ein Unbekannter entblößte am Sonntagabend (20.03.) gegenüber einer 24-jährigen Frau aus Fulda sein Geschlechtsteil. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief die Fuldaerin die Kurfürstenstraße in Richtung Leipziger Straße entlang, als der unbekannte Mann von der gegenüberliegenden Straßenseite auf sie zukam, seine Hose öffnete und an seinem Genital manipulierte. Die 24-Jährige ging daraufhin weiter in Richtung eines Studentenwohnheims, woraufhin der Unbekannte die Straßenseite wieder wechselte und der Frau folgte. Kurz vor dem Wohnhaus kreuzte der Mann nochmals die Straße, stellte sich vor die junge Fuldaerin und zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil. Als die 24-Jährige auch hier weiter in Richtung eines Krankenhauses lief und dabei einen Familienangehörigen anrief, verschwand der Unbekannte.

Der Mann kann als circa 28 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, mit kräftigerer Statur, dunklen Haaren, südländischem Erscheinungsbild und einer modernen, dunklen Jacke beschrieben werden.

Hinweise zu dieser Tat bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

