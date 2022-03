Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Lkw beschädigt - Sachbeschädigung - Körperverletzung

Vogelsbergkreis (ots)

Mehrere Lkw beschädigt

Herbstein. Unbekannte beschädigten in der Zeit von Freitag (18.03.) bis Montag (21.03.) insgesamt fünf Frontscheiben von Lkw auf einem Firmengelände in der Oberndorfstraße. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro an den Fahrzeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung

Alsfeld. Eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Eichendorffstraße beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (20.03.). Die Täter verursachten dabei Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Lauterbach. Unbekannte schlugen am Montagabend (21.03.), gegen 19 Uhr, einen 26-jährigen Mann aus Lauterbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen hörte der Lauterbacher während seiner Arbeitszeit in einem Restaurant in der Obergasse einen lauten Knall hinter dem Gebäude. Als der Mann nachsah, entdeckte er mehrere Jugendliche, welche augenscheinlich eine Mülltonne umgeworfen hatten. Der 26-Jährige folgte den jungen Männern anschließend fußläufig bis in die Straße "Am Wörth" und stellte sie zur Rede. Daraufhin attackierten zwei Personen aus der mehrköpfigen Gruppe den Lauterbacher, schlugen ihn mit der Faust sowie mit einem Gürtel und verletzten ihn hierdurch leicht. Danach rannten die Jugendlichen in Richtung der Eichbergschule davon.

Die zwei Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - etwa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - dunkle Hautfarbe - trug eine gelbe Hose - trug eine blaue Brille - trug ein weißes Kopftuch

Täter 2:

- männlich - etwa 1,65 Meter groß - schlanke Statur - trug eine graue Jogginghose - trug eine kleine Tasche schräg über die Brust

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell