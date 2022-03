POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise erbeten - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht - Unfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Samstag (19.03.) kam es gegen 13 Uhr zu einer Unfallflucht in der "Breitenstraße". Ein Pkw-Fahrer aus Spangenberg parkte seinen grauen VW Bora am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich parkte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug hinter dem VW ab und touchierte diesen beim Ausparken mit der vorderen rechten Stoßstange. Der Sachschaden an dem Bora wird auf circa 500 Euro beziffert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dieser Unfallflucht erbittet die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Tel. 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfallflucht - Zeugenhinweise erbeten

Wildeck-Hönebach. Ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer rangierte am Samstag (19.03.) mit seinem Lkw mit Anhänger auf einem Tankstellengelände in der Thüringer Straße. Hierbei stieß er gegen einen dortigen Metallzaun. Dieser wurde teilweise aus der Verankerung gedrückt und der Betonsockel beschädigt. Der Schaden am Zaun wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Unfallverursacher um einen Lkw mit polnischen Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise zu dieser Unfallflucht erbittet die Polizeistation Rotenburg an der Fulda unter der Tel. 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (10.03.) parkte ein roter Opel Combo, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:10 Uhr, an der linken Parkplatzseite in einer Parkbucht in der Eichhofstraße. Vermutlich touchierte ein auf der gegenüberliegenden Parkplatzseite ausparkendes Fahrzeug den Pkw und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. An dem Opel entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Von Montag (07.03.) bis Montag (14.03.) kam es in der "Breitenstraße" zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen die dortige Informationsanzeige für den öffentlichen Nahverkehr und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

