Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Bad Hersfeld - Am Donnerstagmorgen, im Zeitraum von 10:30 Uhr bis 11:10 Uhr, parkte ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Rotenburg a. d. Fulda seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand in der Eichhofstraße, Höhe Hausnummer 3. Ein anderer Fahrzeugführer streifte mit seinem Fahrzeug den Pkw des Rotenburgers und verursachte Sachschaden. Anschließend verließ der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Neuenstein - Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Eisenach befuhr am Samstag die Hählganser Straße. Im Einmündungsbereich zur Mühlgasse missachtete die Pkw-Fahrerin aus Eisenach die Vorfahrt einer Pkw-Fahrerin aus Neuenstein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell