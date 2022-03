Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wildwechsel mit Folgen

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag, den 19.03.2022 gegen 23:15 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Toyota die Bundesstraße 62 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Eichhof. Kurz hinter der Ortslage Asbach kreuzte plötzlich ein Reh ihre Fahrbahn. Die junge Frau versuchte dem Tier auszuweichen, geriet hierbei auf das Grün der Fahrbahnbegrenzung, fuhr einen kleinen Abhang hinunter und überschlug sich in Folge dessen mehrfach in dem dortigen Feld. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien. Es entstand Sachschaden am PKW in Höhe von ca. 8000 Euro. Das querende Reh blieb unverletzt und setzte seinen Weg unbeirrt fort.

gefertigt: Liemen, POK`in (PST Bad Hersfeld)

i.A. BRAUN, PHK / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell