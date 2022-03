Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

PKW-Fahrer beschädigt beim Vorbeifahren einen in der Feldstraße abgestellten PKW - mutmaßlich war Alkohol als Unfallursache im Spiel

Am frühen Samstag Morgen, den 19.03.2022 gegen 05:30 Uhr wurde ein 52-jährige Anwohnerin aufgrund lauter Geräusche auf der Feldstraße in Künzell-Engelhelms wach. Bei der Feldstraße handelt es sich um eine Sackgasse in einem Wohngebiet. Als die Zeugin aus dem Schlafzimmerfenster schaute erkannte sie, dass der geparkte PKW FIAT der 32-jährigen Nachbarin frische Unfallspuren aufwies und noch das mutmaßliche Verursacherfahrzeug auf der Straße stand, von dem von der Zeugin das Kennzeichen abgelesen und die Insassen beschrieben werden konnten. Die Ermittlungen ergaben, dass der männliche Fahrer des Mercedes zum Unfallzeitpunkt die Feldstraße von der Oberdorfstraße kommend in Fahrtrichtung des Wendehammers gefahren ist und nach ersten Erkenntnissen mutmaßlich wegen Alkoholkonsums die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und gegen den den dort geparkten FIAT gestoßen war. An beiden PKW`s entstand durch die Kollision ein erheblicher Sachschaden, der auf ca. 14.000 EUR geschätzt wird. Personen wurden nicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, so dass in der Sache Unfallfluchtermittlungen laufen. Falls weitere Zeugen den Vorfall beobachtet haben, werden sie gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Rufnummer (0661) 105-0 zu melden.

(Polizeistation Fulda - POK Phieler)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell