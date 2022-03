Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Pkw in Petersberg

Am 13.03.2022 gegen 20:10 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem Ford Mustang die B 458 in Richtung Fulda. In Höhe der Abfahrt nach Böckels überholte sie den Pkw des unbekannten Beschuldigten. Der Beschuldigte betätigte nach dem Überholvorgang der Geschädigten wiederholt die Lichthupe und fuhr dabei besonders dicht auf. An der Anschlussstelle Fulda Mitte, in Höhe der Abfahrt zur A7 in Richtung Frankfurt, blieb die Geschädigte verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage stehen. Der Beschuldigte betätigte die Lichthupe und stieg daraufhin aus seinem Pkw aus. Er stürmte auf den Pkw der Geschädigten zu, schrie laut umher und beschimpfte diese an ihrer Beifahrertür. Nachdem die Lichtzeichenanlage auf grün wechselte, fuhr die Geschädigte aus Angst los. Noch während dem Anfahren trat der Beschuldigte gegen die Beifahrertür der Geschädigten. Im Anschluss stellte diese eine Schramme an ihrem Fahrzeug fest. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Der unbekannte Täter fuhr, laut Aussagen der Geschädigten, einen älteren dunklen VW oder Audi 100. Er wird wie folgt beschrieben: westeuropäisch, circa 1,70 Meter groß, circa 30 Jahre alt, schlank, dunkler Vollbart, kurze Haare, ein hellbrauner Strickpullover und eine Brille. Der Unbekannte habe außerdem akzentfreies Deutsch gesprochen. Falls sich jemand zur Tatzeit am Tatort befand und das Geschehen mitverfolgt hat, bitte weitere Hinweise an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/ 105-2300.

Folmer, PK-A

Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell