POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots) - Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Pkw in Petersberg Am 13.03.2022 gegen 20:10 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem Ford Mustang die B 458 in Richtung Fulda. In Höhe der Abfahrt nach Böckels überholte sie den Pkw des unbekannten Beschuldigten. Der Beschuldigte betätigte nach dem Überholvorgang der Geschädigten wiederholt die Lichthupe und fuhr dabei besonders dicht auf. An der Anschlussstelle ...

