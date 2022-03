Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall nach Wildwechsel

Nentershausen (ots)

Am Sonntag 20.03.22 gg. 02.10 Uhr fuhr ein 27- jähriger Cornberger mit seinem Pkw von Weißenhasel in Richtung Sontra-Hornel auf der L3249. Ein Reh sprang auf die Fahrbahn und der Cornberger wich diesem aus, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Telefonmast, fuhr weiter im Flutgraben, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im rechten Flutgraben zum Stillstand. Der Cornberger befreite sich trotz schwerer Verletzungen selbständig aus dem Fahrzeug und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und dem Telefonmast entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15500 EUR. Ein Zusammenstoß mit dem Reh gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell