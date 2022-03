Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Alpaka-Hengst "Cosmo" tot aufgefunden - Kind von Hund gebissen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch

Kirchheim. Ein Forsthaus sowie ein Werkzeugschuppen in der Eichbergstraße im Ortsteil Gershausen wurden in der Zeit von Sonntag (06.03.) bis Sonntag (20.03.) Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten an den dortigen Türen und verursachten hierdurch Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alpaka-Hengst "Cosmo" tot aufgefunden

Philippsthal. In der Nacht zu Montag (14.03.) verschwand der 11-jährige Alpaka-Hengst "Cosmo" von seiner Weide oberhalb der Straße "Tiefenkeller" - wir berichteten.

Am Sonntagnachmittag (20.03.) informierte ein Zeuge die Besitzerin des Hengstes, dass er das Tier tot an einem nur schwer einsehbaren Steilhang eines Privatgrundstücks - unweit der Koppel - aufgefunden habe. Die Beine des Alpakas hatten sich augenscheinlich in einem dortigen Zaun verfangen.

Die genauen Hintergründe und wie der Alpaka-Hengst von der Weide zur Fundstelle gelangte, sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Polizei in Bad Hersfeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Kind von Hund gebissen

Bad Hersfeld. Am Sonntag (20.03.), gegen 12.50 Uhr, verletzte ein Hund einen sechsjährigen Jungen leicht. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief ein nicht angeleinter Schäferhund an der Kreuzung Petersberger Straße/ Dreherstraße auf eine mehrköpfige Personengruppe zu und biss das Kind unvermittelt in den Oberarm. Anschließend rannte das Tier davon. Der Sechsjährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Zeugen beobachteten eine männliche Person, die dem freilaufenden Hund augenscheinlich nachrannte, sich jedoch nicht um die Verletzung des Jungen kümmerte. Dieser Mann kann als etwa 55 bis 60 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, mit kräftiger Statur, gepflegtem Erscheinungsbild und einer Halbglatze beschrieben werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

