Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verletzte Person vor Bar - Zeugen gesucht - Einbruch - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Scheibe eines Pkw eingeschlagen

Fulda

Verletzte Person vor Bar - Zeugen gesucht

Fulda. Am Sonntagabend (20.03) meldete ein Zeuge der Polizei, gegen 23:30 Uhr, einen verletzten Mann im Bereich der Königstraße. Durch eine sofort entsandte Streife der Polizeistation Fulda konnte ein 43-jähriger Mann aus Fulda mit Kopfverletzungen vor einer dortigen Bar angetroffen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten zwei bislang unbekannte Männer den Fuldaer getreten und geschlagen. Die Hintergründe der Tat sind aktuell noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Der 43-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch

Künzell. Zwischen Dienstagnachmittag (15.03.) und Sonntagvormittag (20.03.) schlugen Unbekannte eine Scheibe einer Balkontür eines im Umbau befindlichen Wohnhauses in der Weimarer Straße ein. Anschließend entwendeten die Täter einen Winkelschleifer im Wert von etwa 250 Euro. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Sonntag (20.03.) an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Petersgasse. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Weitere Hinweise zu diesem Einbruchsversuch bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Fulda. Unbekannte brachen am Sonntagabend (20.03.) in ein Mehrfamilienhaus in der Weserstraße ein. Durch Aufhebeln der Eingangstür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten, aus denen sie Schmuck und Wertgegenstände im Wert von circa 5.000 Euro entwendeten. Weitere Hinweise zu diesem Einbruch bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Scheibe eines Pkw eingeschlagen

Petersberg. In der Nacht von Samstag (19.03.), 18.30 Uhr, auf Sonntag (20.03.), 08.30 Uhr, kam es in der Goerdelerstraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Unbekannte Täter schlugen die Heckscheibe eines weißen Renault Kangoo ein. Ob etwas entwendet wurde, ist aktuell noch unklar. Der Schaden an der Scheibe beträgt circa 200 Euro. Weitere Hinweise zu dieser Sachbeschädigung bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Stephan Messner

