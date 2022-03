Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Fulda

Unfallserie im Berufsverkehr

Fulda. Am Montagmorgen (21.03.) ereignet sich gegen 7:40 Uhr auf der B 27 von Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Fulda eine Serie von Unfällen:

Eine 18-Jährige aus Kalbach musste ihren Pkw Seat verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine hinter ihr fahrende 50-Jährige aus Sinntal vermutlich zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf den Seat auf. Die Seat-Fahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste ambulant medizinisch versorgt werden. Sowohl der Seat als auch der Toyota mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand rund 3.500 Euro Sachschaden.

Im nachfolgenden Verkehr befuhren zwei weitere Fahrzeuge auf der rechten Fahrbahn die B 27 in gleicher Richtung. Eine 27-Jährige aus Bischofsheim in der Rhön musste ihren Mazda ebenfalls verkehrsbedingt abbremsen, was eine 19-Jährige aus Sinntal mit ihrem Renault wohl zu spät erkannte und auffuhr. Bei diesem zweiten Unfall entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro.

Wenige Minuten später kam es im nachfolgenden Verkehr zu einem dritten Auffahrunfall. Eine 19-Jährige aus Kalbach, die mit ihrem Pkw BMW auf die Unfallstellen zufuhr, erkannte die Situation und bremste ihr Fahrzeug ab. Eine hinter ihr mit einem VW Golf fahrende 21-Jährige aus Eichenzell erkannte die Situation jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf den BMW auf. Durch den Aufprall wurde die 19-Jährige leicht verletzt. An beiden noch fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Während der Unfallaufnahmen, Bergungsarbeiten und der Erstversorgung der Verletzten kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr.

BMW streift Sattelauflieger beim Vorbeifahren

Fulda. Am Montagmorgen (21.03.) kam es gegen 6 Uhr in der Böcklerstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-jähriger Künzeller, der mit seinem BMW aus Richtung Karrystraße in Richtung Carl-Zeiss-Straße fuhr, streifte aus bislang ungeklärter Ursache einen ordnungsgemäß abgestellten Sattelauflieger im Vorbeifahren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand Gesamtsachschaden von circa 6.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Fußgänger angefahren

Philippsthal. Am Montag (21.03.) kam es auf einer Tankstelle in der Eisenacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletztem Fußgänger. Gegen 18:15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal mit seinem 3er BMW rückwärts aus einer Parklücke des Tankstellengeländes heraus. Dabei stieß er mit einem 63-jährigen Fußgänger aus Hohenroda zusammen. Der Fußgänger wurde hierdurch leicht verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Leichtverletzter Kradfahrer bei Auffahrunfall

Freiensteinau. Am Sonntag (20.03.) kam es gegen 13.40 Uhr zu einem Auffahrunfall mit leichtverletztem Kradfahrer. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Mann aus Steinau an der Straße mit seinem Daimler Chrysler ML270 samt Anhänger die Kreisstraße 93 von Weidenau kommend in Richtung Freiensteinau. In Höhe eines Wirtschaftsweges wollte er nach links abbiegen. Ein sich von hinten nähernder 17-Jähriger Kraftradfahrer aus Großenlüder wollte das Gespann vermutlich überholen und bemerkte den Abbiegevorgang des Pkw nicht mehr rechtzeitig. Der Zweiradfahrer fuhr auf die hintere Fahrzeugecke des Daimler auf, kam zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

