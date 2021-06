Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung des PK Jever 16.06.2021

Wilhelmshaven (ots)

Sande - Mofa-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Am 16.06.2021, gegen 15:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße/ Falkenweg, in Sande, zu einem Verkehrsunfall. Hier missachtete eine 65-jährige Führerin eines Mofas die Vorfahrt eines Pkw. Sie kollidierte mit dem Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Die Mofa-Fahrerin wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

