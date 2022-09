Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Zeugenaufruf nach Diebstahl von Ford Edge

Gronau-Epe (ots)

Tatzeit: zwischen 30.08.2022, 19:00 Uhr, und 31.08.2022, 07:05 Uhr; Tatort: Gronau-Epe, Eschenholt

Einen schwarzen Wagen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Gronau-Epe entwendet. Der Ford Edge mit Borkener Kennzeichen stand zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 07.05 Uhr, auf einer Grundstückseinfahrt an der Straße Eschenholt, als die Täter zuschlugen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. Unser Hinweis: Es ist nicht der erste Ford, der in jüngerer Vergangenheit im Kreis Borken entwendet wurde. Zur Verhinderung solcher Diebstähle sichern Sie bitte ihr Fahrzeug mit mechanischen Wegfahrsperren. Verfügt Ihr Auto über ein Keyless-Go-System, lagern Sie bitte den Fahrzeugschlüssel in abgeschirmten Behältnissen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell