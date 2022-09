Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Beim Einbiegen kollidiert

Schöppingen (ots)

Unfallzeit: 01.09.2022, 10:10 Uhr; Unfallort: Schöppingen, L582/K28

Leichte Verletzungen haben zwei Autofahrer am Donnerstag in Schöppingen bei einem Zusammenstoß erlitten. Ein Coesfelder hatte gegen 10:20 Uhr die Landesstraße 582 aus Richtung Schöppingen in Richtung Rosendahl befahren. An der Einmündung zur K28 kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 36-Jährigen: Die Legdenerin hatte nach links in die übergeordnete L582 einbiegen wollen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte den Wagen des 27-Jährigen gegen eine Schutzplanke und zwei Betonpfeiler. Die beiden Leichtverletzten kamen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell