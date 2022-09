Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden

Heek-Nienborg - Zeugen halten gestohlenen Leichenwagen an

Vreden / Heek-Nienborg (ots)

Geschehenszeit: 01.09.2022, 10:30 Uhr, Geschehensort: Vreden-Ellewick, Kreisstraße 41

Wie berichtet, wurde gestern ein nostalgischer Leichenwagen in Heek-Nienborg entwendet. Der Fiat 600T ist am Donnerstagmorgen zwei Zeugen aufgefallen. Der zunächst unbekannte Fahrer war damit auf der Kreisstraße 41 in Vreden-Ellewick unterwegs. Zunächst verfolgte ein Ellewicker das Fahrzeug, dass er aufgrund der Presseveröffentlichungen als das gesuchte Fahrzeug erkannt hatte. An einem Kreisverkehr kam ein zweiter Zeuge hinzu - auch er hatte das markante Fahrzeug erkannt. Beide fuhren zunächst hinter dem sehr langsam fahrenden Unbekannten hinterher. Durch ein Handzeichen verständigten sich die Verfolger, den Wagen anzuhalten. Das Unterfangen gelang. Der Fahrer, ein 36 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz stieg aus. Er wirkte berauscht. Den Zeugen und auch den alarmierten Polizistinnen und Polizisten gegenüber war er kooperativ. Im Fahrzeug lagen Drogen und Diebesgut aus mehreren anderen Straftaten. Dazu dauern die Ermittlungen noch an. Einen Führerschein hat der Fahrer zudem nicht. Der 36-Jährige ist in der Region verwurzelt.

Das am Vortag entwendete Pedelec war nicht an Bord. Das hatte bereits ein Nienborger unweit des Tatortes gefunden. Viele Menschen hatten die Veröffentlichungen der Medien und der Polizei über die verschiedenen Kanäle gesehen. Das führte augenscheinlich in diesem Fall zu einer schnellen Aufklärung.

Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5309776 (db)

