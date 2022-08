Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Zeugenaufruf nach Leichenwagendiebstahl

Heek (ots)

Tatzeit: 31.08.2022, 03:00 Uhr; Tatort, Heek-Nienborg, Hauptstraße

Einen ganz besonderen Leichenwagen haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Heek-Nienborg gestohlen. Der schwarz lackierte Oldtimer stand auf der Hauptstraße, als er mutmaßlich gegen 03.00 Uhr entwendet wurde. Die Geschädigte hatte zu dieser Zeit Geräusche in ihrem Betrieb gehört, ihnen aber zunächst keine Bedeutung beigemessen. Am Morgen bemerkte sie den Diebstahl des nostalgischen Fahrzeugs des Typs Fiat 600T mit Ahauser Kennzeichen. Die Täter hatten sich mutmaßlich zuvor Zugang in die Firmenräumlichkeiten verschafft und den Fahrzeugschlüssel an sich genommen. Wie die Diebe in das Gebäude gelangten, ist unklar. Ein Pedelec des Herstellers Koga Miyata nahmen sie obendrein mit.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist das Fahrzeug gegen 05.45 Uhr auf dem Nienborger Damm zwischen Heek-Nienborg und Metelen (Kreis Steinfurt) gesehen worden. Der mutmaßliche Autodieb musste einen entgegenkommenden Wagen passieren lassen. Die Situation hatte zudem den Anschein, dass der Leichenwagen technische Probleme hatte. Er blieb zunächst stehen. Den Fahrer oder die Fahrerin hat ein Zeuge als kräftig gebaute Person beschrieben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell