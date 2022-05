Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrüche in zwei Doppelhaushälften - Vandalismus statt Diebstahl.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstag und Montag (19. - 23.05.2022) waren im Innenstadtbereich Einbrecher an zwei zurzeit leer stehenden Doppelhaushälften am Werk. In der Stresemannstraße brachen Unbekannte durch ein Fenster in das Haus ein und beschädigten den Teppich im Erdgeschoss. Über die Terrassentür verschafften sich die Täter in der Zeppelinstraße gewaltsam Zugang zum Haus. Darin zerstörten sie verschiedene Gegenstände der Einrichtung. Entwendet wurde bei beiden Einbrüchen nichts, der angerichtete Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090 entgegen.

